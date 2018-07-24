تعرفي على فوائد الرمان على الريق

تشير أبحاث علمية مختلفة إلى أهمية الرمان في محاربة الأمراض السرطانية التي تنتشر بكثرة في العصر الحالي. لذا، ابدئي نهارك بكوب من عصير الرمان الطازج، ومن الفوائد الأخرى للرمان على الريق ما يلي:-





- تعتبر فاكهة الرمان مضاداً حيوياً طبيعياً بفضل احتوائها على مجموعة من العناصر التي تحارب الالتهابات وتدعم جهاز المناعة في الجسم.





- يساعد الرمان في الحفاظ على صحة القلب والشرايين من خلال مساهمته بتعديل مستوى الكولسترول في الدم. للحفاظ على صحة قلب، تناولي كوباً من عصير الرمان بوتيرة يومية.





- الرمان يساعد على محاربة هشاشة العظام، وذلك لاحتوائه على انزيمات تقوي العظام.



