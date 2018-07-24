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الأعلى للقضاء يعتمد مساعدي وزير العدل الجدد (تعرف عليهم)

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 06:14 م
الأعلى للقضاء يعتمد مساعدي وزير العدل الجدد (تعرف عليهم)
دار القضاء العالي - أرشيفية
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طارق حافظ
 
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، اليوم الثلاثاء، على ندب كل من المستشارين: (أحمد إسماعيل رئيسا للمكتب الفني لوزير العدل ومساعدا للوزير لإدارة شئون المحاكم، والمستشار علي عبد العال سلطان مساعدا للوزير للديوان العام، والمستشار خالد عبد الوهاب إسماعيل مساعدا للوزير للطب الشرعي).

وتشمل قائمة الندب أيضا كل من (المستشار أشرف محمد علي رزق مساعدا للوزير للشهر العقاري والمستشار شريف الدياسطي مساعدا للوزير لشئون مجلس النواب والإعلام والمستشار وائل راضي مساعدا للوزير للتعاون الدولي والمستشار أحمد عبد القوى مساعدا للوزير لمركز الدراسات القضائية). 

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