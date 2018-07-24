مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين تضيف أبرز الإنتاجات الموسيقية العربية إلى خدمتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين مؤخراً خدمتها الموسيقية الخاصة في خمسة أسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تشمل كلاً من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق والأردن؛ على أن يتم توسيع نطاق هذه الخدمة تدريجياً إلى بقية الدول في المنطقة. وتعدّ هذه الخدمة بمثابة متجر الموسيقى الرسمي المثبت مسبقاً في جميع هواتف هواوي العاملة بنظام تشغيل مزود بواجهات المستخدم المتكيفة EMUI 5 EMUI 5.1 و8.0 EMUI و8.1 EMUI وبدون فواصل إعلانية.





وفي خطوةٍ هي الأولى من نوعها، أضافت الشركة أحدث أغنية للنجمة العربية الشهيرة أليسا "عالمخفي" حصرياً إلى مكتبتها الموسيقية في هواتف هواوي لمدة أسبوع اعتباراً من 18 يوليو حتى إصدار الألبوم الكامل رسمياً.





وبهذه المناسبة، قال جاستن تشن، المدير الإداري لقسم خدمات المستهلكين السحابية في هواوي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسرنا إطلاق خدمة هواوي الموسيقية لمستخدمينا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار سعينا لتقديم أحدث وأفضل تجربة موسيقية للعملاء في هذه المنطقة. وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين سهولة الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة مباشرة عبر هواتفهم الذكية".





وسجلت إليسا بالإضافة إلى هذه الأغنية الحصرية 15 أغنية جديدة من المقرر إطلاقها عبر الخدمة في 26 يوليو، بما في ذلك نسخة بصوتها من أغنية "وحشتوني" للفنانة الراحلة وردة الجزائرية والملحن العبقري بليغ حمدي. وتعاونت النجمة في هذا الألبوم مع كوكبة من نخبة الشعراء والملحنين، بما في ذلك أمير تيماء ورامي جمال ونادر عبد الله ووليد سعد.





وفي إطار سعيها لمواكبة أحدث التوجهات والأذواق الموسيقية السائدة في المنطقة، تتعاون خدمة هواوي الموسيقية مع شركة "روتانا"، المزود الرائد للمحتوى الموسيقي العربي في المنطقة، لتقدم إبداعات أشهر النجوم على الساحة الفنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل محمد عبده وماجد المهندس وإليسا وأنغام ووائل كفوري وحاتم العراقي وغيرهم.





وبالإضافة إلى تعاونها مع "روتانا"، أبرمت هواوي شراكة مع أهم مزودي المحتوى المحليين والدوليين مثل "قنوات" و"مزيكا" لتوفير أهم الأعمال الإقليمية والدولية لعشاق الموسيقى في المنطقة؛ حيث سيكون بإمكانهم الاستماع إلى باقة واسعة من الأغاني الفريدة بأصوات نجوم عالميين خلال الأشهر المقبلة.





ومن الممكن أن يتلقى مستخدمو هواتف هواوي المزودة بواجهات المستخدم EMUI 5.0 وما فوق إشعار ترقية أو إشعارات منبثقة خلال شهر يوليو. وبوسعهم كذلك تجربة هذه الخدمة الحصرية من خلال تنزيل التطبيق عبر الرابط http://music.huaweimobilecloudservice.com/ar/ للاستمتاع بأغانيهم المفضلة.





ويعتزم تطبيق موسيقى هواوي توفير العديد من الأنشطة والعروض الترويجية قريباً للمستمعين مثل مسابقات مشوقة وجوائز مجزية. للبقاء على اطلاع بأحدث الأغاني والأنشطةـ يمكنكم متابعة الحساب الرسمي للتطبيق على موقع "فيسبوك".