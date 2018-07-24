مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية والعربية ومباريات السوبر (خريطة شاملة)

عقب انتهاء الموسم الكروي وبطولة كأس العالم التي توجت بها الديوك الفرنسية، يترقب عشاق كرة القدم بداية الدوريات للموسم المقبل تحديدًا في أوروبا والتي تحمل دورياتها الكثير من الإثارة والمتعة لمتابعيها.

ويرصد موقع " الفجر الرياضي " مواعيد بطولات كأس السوبر وموعد انطلاق الدوري في كلا من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا بالإضافة لموعد انطلاق الدوري المصري.

* كؤوس السوبر :

- كأس السوبر الأوروبي : سيواجه ريال مدريد أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء 15 أغسطس المقبل في ال 9 مساءًا.

- درع الاتحاد الإنجليزي : سيواجه تشيلسي مانشستر سيتي يوم الأحد 5 أغسطس المقبل في ال 4 عصرًا.

- السوبر الأسباني : سيواجه برشلونة أشبيلية يوم الأحد 12 أغسطس المقبل في ال 10 مساءًا.

- السوبر الإيطالي : سيواجه يوفنتوس ميلان في يناير 2019.

- السوبر الألماني : سيواجه آينتراخت فرانكفورت بايرن ميونخ يوم السبت 11 أغسطس المقبل في ال 8 مساءًا.

- السوبر الفرنسي : سيواجه باريس سان جيرمان موناكو يوم 4 أغسطس المقبل في ال 10 مساءًا.

* الدوريات الأوروبية :

- الدوري الإنجليزي : سيواجه مانشستر يونايتد ليستر سيتي يوم الجمعة 10 أغسطس المقبل في ال 9 مساءًا.

- الدوري الإسباني : سينطلق يوم 18 أغسطس المقبل.

- الدوري الإيطالي : سينطلق يوم 19 أغسطس المقبل.

- الدوري الألماني : سيواجه بايرن ميونخ هوفنهايم يوم الجمعة 24 أغسطس المقبل في ال 8.30 مساءًا.

- الدوري الفرنسي : سيواجه مارسيليا تولوز يوم الجمعة 10 أغسطس المقبل في ال 9 إلا ربع مساءًا.

- الدوري المصري : سيواجه الاتحاد المقاولون العرب يوم 31 يوليو الجاري في ال 6 مساءًا، بينما سيواجه الزمالك بتروجيت في نفس اليوم في ال 8.30 مساءًا.

- الدوري السعودي : يبدأ الدوري السعودي يوم 30 أغسطس القادم، بمواجهة الاتفاق والرائد، وأحد والنصر، والوحدة والحزم.