سوني تطلق أول مستشعر تصوير للهواتف الذكية في العالم بدقة 48 ميجابيكسل

يواصل قسم الهواتف الذكية في شركة سوني بتقديم أداء مخيب للآمال، ولكن يبقى للشركة اليابانية مكانتها في السوق كونها رائدة في مجال أجهزة استشعار التصوير، حيث يعد أحدث مستشعر CMOS لديها IMX586 بمثابة قفزة في مجال جودة الصور عن طريق زيادة دقة الوضوح إلى 48 ميجابيكسل، أي 8000×6000 بيكسل، والتي تقول سوني إنها أعلى عدد بيكسلات في مجال صناعة مستشعرات تصوير الهواتف الذكية، كما يتميز المستشعر بحجم بيكسل يبلغ 0.8 ميكرون.





ويجلب مستشعر التصوير الجديد تأثيرات كبيرة على الهواتف الذكية الخاصة بالشركة، إذ تملك سوني تاريخًا قويًا في مجال الكاميرات، لكن الكاميرات الموجودة ضمن هواتفها الذكية الرائدة لم تصل خلال السنوات الأخيرة إلى نفس الجودة التي توفرها الشركات المنافسة، ولكن يبدو أن ذلك الأمر على وشك التغيير، إذ إن المستشعر قادر باختصار على توفير صورة محسنة من كاميرا الهاتف الذكي.





وشكلت عملية التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة تحديًا مستمرًا لكاميرات الهواتف الذكية بسبب حجم المستشعر الصغير، ولكن تأمل الشركة في أن يعمل مستشعر IMX586 على تحسين الأشياء بشكل ملحوظ ضمن الهواتف المستقبلية، وتشرح سوني ذلك عبر قولها: "أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة، تتم إضافة الإشارات من البيكسلات الأربعة المجاورة، مما يزيد من الحساسية إلى مستوى مكافئ لمستوى 1.6 ميكرون (12 ميجابيكسل)، مما ينتج عنه صور مشرقة منخفضة الضوضاء".





وتكمل الشركة شرحها: "بالإضافة إلى هذه المزايا، يتم دمج تقنية التحكم في التعريض الضوئي الخاصة بشركة سوني ووظيفة معالجة الإشارة في مستشعر الصورة، مما يتيح مخرجات في الوقت الفعلي ونطاق ديناميكي أعلى بأربعة أضعاف من الوحدات التقليدية، بحيث يمكن التقاط المشاهد التي تتضمن مناطق إضاءة منخفضة ومشرقة باستخدام الحد الأدنى من التسليط الضوئي ودون فقدان التفاصيل في المناطق المظللة".





وتهمين سوني حاليًا على مبيعات أجهزة الاستشعار لكل من الهواتف الذكية وكاميرات DSLR الاحترافية، وتعهدت خلال الربع الأخير بالحفاظ على هذه الهيمنة من خلال إنفاق ما يصل إلى 9 مليارات دولار لتطوير هذه التكنولوجيا، وساعدت هذه الهيمنة في جعل كاميرات هواتف سوني سباقة بالمقارنة مع المنافسين فيما يتعلق بتسجيل الفيديو، وهو ما يضمنه المستشعر الجديد، إذ إنه قادر على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K، أي 4096×2160 بيكسل، بمعدل 90 إطار في الثانية، وبدقة 1080×1920 بيكسل بمعدل 240 إطار في الثانية.



