عن طريق الخطأ.. سامسونج تكشف عن صورة ساعتها "Galaxy Watch" الجديدة

ظهرت صورة لساعة ذكية بقياس 42 مم على الموقع الأمريكى لشركة سامسونج الكورية، وذلك ضمن اقتراحات المنتجات على الموقع، والتى يشار إلى أنها هى ساعة Galaxy Watch المنتظرة من سامسونج التى تعمل على تطويرها فى الوقت الراهن، والتى من المنتظر إطلاقها فى مؤتمر الكشف عن هاتف نوت 9.





ووفقا لما نشره موقع sammobile الهندى فتأمل الشركة تغيير العلامة التجارية لساعتها من Gear S إلى Galaxy Watch بعد 4 سنوات من إطلاق أول ساعة، وقد ظهرت الساعة باللون الوردى الذهبى، وكتب عليها أنها تدعم تقنية البلوتوث، إلا أنه لم يظهر السعر أو حتى أى معلومات منفردة فى صفحة خاصة للمنتج.



