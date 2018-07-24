عمليات إجدابيا: الجيش الليبي يطارد 3 عناصر من منفذي هجوم العقيله





أعلنت غرفة عمليات إجدابيا، أن قوات الجيش طاردت منفذي الهجوم على بوابة العقيلة غرب إجدابيا، مؤكدة أن 3 عناصر من تنظيم داعش مازالوا يقاومون، وذلك بعد مطاردتهم من قبل غرفة عمليات إجدابيا من العقيلة جنوباً وصولاً إلى وادي الجفر.





وبينت الغرفة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن قوات الجيش الليبي، قتلت 12 من عناصر داعش، الذين نفذوا الهجوم، مؤكدا مقتل الجنديين عبدالرحيم الدنقلاوي وعبد الحفيظ النائلي أثناء مطاردتهم للجماعات المتطرفة جنوب العقيلة.





وبذلك ترتفع أعداد ضحايا الهجوم إلى 4 قتلى، حيث كانت مستشفى الشهيد امحمد المقريف إجدابيا أنه استقبل جثامين قتيلين اثنين وثلاثة جرحى أثر الهجوم على منطقة العقلية.