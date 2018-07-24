وزارة التموين تعلن شروط إضافة المواليد الجدد (تعرف عليها)

قال أحمد كمال المتحدث الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن إضافة المواليد الجدد ابتدءا من الأول من أغسطس المقبل ولمدة 3 شهور.





ونوه كمال في تصريحات خاصة، إلى أنه سيتم الإعلان عن المعايير والاشتراطات لإضافة المواليد بعد اجتماع مجلس الوزراء غدا، ومن المقرر اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحى يوم الخميس المقبل بمديري المديريات؛ للتنسيق معهم في كيفية استقبال المواطنين والتعامل على النظام الخاص بإضافة المواليد الجدد، مؤكدا على ضرورة أن تكون بيانات المواطن صحيحة وأن تكون مفعلة وسارية لكي يحق لرب الأسرة إضافة المواليد.



