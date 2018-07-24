ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزارة التموين تعلن شروط إضافة المواليد الجدد (تعرف عليها)

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 04:37 م
وزارة التموين تعلن شروط إضافة المواليد الجدد (تعرف عليها)
وزير التموين - أرشيفية
طباعة
دعاء عبد الحليم
 
قال أحمد كمال المتحدث الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن إضافة المواليد الجدد ابتدءا من الأول من أغسطس المقبل ولمدة 3 شهور.

ونوه كمال في تصريحات خاصة، إلى أنه سيتم الإعلان عن المعايير والاشتراطات لإضافة المواليد بعد اجتماع مجلس الوزراء غدا، ومن المقرر اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحى يوم الخميس المقبل بمديري المديريات؛ للتنسيق معهم في كيفية استقبال المواطنين والتعامل على النظام الخاص بإضافة المواليد الجدد، مؤكدا على ضرورة أن تكون بيانات المواطن صحيحة وأن تكون مفعلة وسارية لكي يحق لرب الأسرة إضافة المواليد.
 

المزيد عن: وزير التموين محافظات مجلس الوزراء المواليد الجدد أحمد كمال
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
شيفيلد يونايتد
-
x
20:30
-
انتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
باوك سالونيكا - اليونان
-
x
19:30
-
بازل - سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/24/2018 5:10:04 PM