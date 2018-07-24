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مجمع البحوث ينظم ورش لتدريب الوعاظ عمليا لتبسيط مناسك الحج

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 04:36 م
مجمع البحوث ينظم ورش لتدريب الوعاظ عمليا لتبسيط مناسك الحج
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محمود الجلاد
 

نظم مجمع البحوث الإسلامية مجموعة من ورش العمل لوعاظ الأزهر الشريف؛ للتدريب العملي على مناسك الحج والعمرة تمهيدا للانتشار في الموانئ والمطارات؛ لتوعية الحجاج قبل سفرهم لأداء فريضة الحج.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن ورش العمل التي يعقدها المجمع في هذا الشأن تعتمد على أنظمة تدريب مختلفة تقوم على استخدام المجسمات المرتبطة بأعمال الحج كالكعبة المشرفة وجبل الصفا والمروة  إلى غير ذلك، وذلك؛ لشرح المناسك عليها بشكل عملي يبسط المادة العلمية ويساعد على توضيحها للحجاج بصورة ميسرة.

وأضاف الأمين العام أن التدريب على حملات التوعية المختلفة عن طريق التطبيقات العملية يساعد على ترسيخ المعلومة في نفوس الشرائح المستهدفة وهذا أفضل بكثير من الكلام النظري المجرد.

أوضح عفيفي أنه عقب انتهاء التدريب ستبدأ خطة الانتشار والتواجد بمختلف الموانئ والمطارات للتواصل مع الحجاج قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة لشرح مناسك الحج والرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

مجمع البحوث ينظم ورش لتدريب الوعاظ عمليا لتبسيط مناسك الحج
مجمع البحوث ينظم ورش لتدريب الوعاظ عمليا لتبسيط مناسك الحج
مجمع البحوث ينظم ورش لتدريب الوعاظ عمليا لتبسيط مناسك الحج
المزيد عن: وعاظ الأزهر الشريف مناسك الحج مصر مجمع البحوث الإسلامية العمرة
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