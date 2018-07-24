جميل راتب في حديثه عن الموت: "راحة من مشاكل المرض" (فيديو)

يعيش الفنان الكبير جميل راتب حالة صعبة بعد أزمة صحية ألمت به الأسبوع الماضى وتم نقله على أثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالدقى بسبب صعوبة حالته، حيث فقد صوته لساعات، وعاد يتحدث، إلا إن صوته لم يعد واضحاً واستقرت حالته الصحية بعض الشىء فى اليومين الماضيين.

وفى لقاء له مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب فى برنامج "فحص شامل" العام الماضى، والذى يعد من آخر البرامج التى ظهر فيها، سالته راغدة عن الموت وهل يخاف منه .





ورد عليها جميل راتب، قائلا: " الموت بالنسبة لى راحة من مشاكل المرض و كبر السن"، متابعا:" مش خايف من الموت ولكن خايف من العذاب وأفضل أموت ولكن دون عذاب والموت مصير كل إنسان".





وأضاف "جميل " فى حديثه: " لما أموت هحصل الناس اللى كانوا جنبى و بيحبونى وأرجو أن أقابلهم فى العالم التانى وكفاية عاليا كده أنا عمرى 90 سنة وحبيت الحياة اللى عيشتها لكن حياتى دلوقتى راضى بها الحمد الله".





وطمأن التهامى هانى، مدير أعمال الفنان القدير جميل راتب، محبيه على الحالة الصحية للفنان عقب الوعكة الصحة التى ألمت به مؤخرا، دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات.



