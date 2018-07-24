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"مازدا" الرياضية تحصل على جائزة أفضل تصميم سيارة

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 03:26 م
مازدا الرياضية تحصل على جائزة أفضل تصميم سيارة
سيارة
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حصلت شركة "مازدا" على لقب الأفضل في تصميم السيارات، حيث حصدت سيارتها الرياضية الكلاسيكية RX-Vision التي تتميز بتصميم فريد على جائزة أفضل تصميم.

وصمم السيارة الفريدة توم ماتانو، وهو المدير التنفيذي لكلية التصميم الصناعي في أكاديمية جامعة الفنون.

وطرحت مازدا سيارتها الأولي من طرازRX-Vision ، في عام 1992، وتم تطوير السيارة حتي اتخذت الشكل الحديث بتصميم رياضي عصري، وهو الذي يتضح جلياً من خلال التصميم الجانبي الانسيابي للسيارة.

وأعتمد في تصميم Vision علي الطابع الهجومي الذي يعبر عنه مقدمة السيارة التي زودت بمصابيح صغيرة تاخذ شكل المستطيل الرفيع، يتوسطهما شبكة التهوية العريضة التي يتوسطها علامة مازدا الشهيرة.

أما عن قدرات RX-Vision الميكانيكية، لم تكشف مازدا عنها بعد، بينما قال رئيس الشركة والرئيس التنفيذي ماسامشي كوغاي، اثناء الكشف عنها رسمياً، " مهندسي مازدا كانوا يعملون بجد على جعل المحرك نظيفًا بما فيه الكفاية للاستخدام الحديث".
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