صعود بورصة "النيل" بنسبة 0.29% بنهاية تعاملات اليوم
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 03:25 م
عبدالرحمن العويسى
شهد مؤشر بورصة "النيل" التعاملات ارتفاعًا خلال جلسة اليوم "الثلاثاء"، حيث صعد مؤشرها بنسبة 0.29% محققاَ عند مستوى 472.61 نقطة.
في حين جرت التداولات على 10 ورقة مالية فيما أنخفض منها ورقة مالية، بينما أرتفعت 3 ورقات، فحين استقرت أسعار 6 ورقات دون تغير، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 891 جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 715 سهم من خلال تنفيذ عدد 108 عملية.
بينما أنخفضت أسهم " المصرية لنظم التعليم الحديثة" بنسبة 3.29% حيث أرتفع سهم " بى اى جى للتجارة والاستثمار" بنسبة 4%, تلاه "الدولية للأسمدة والكيماويات " بنسبة 1.85%, تلاه "المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية" بنسبة 3.85%.
واستقرت أسهم كلاّ من " مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى "," المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات "," يونيفرت للصناعات الغذائية ","الدولية للصناعات الطبية ايكمي ","اراب للتنمية والاستثمار العقاري ","الصخور العربية للصناعات البلاستيكية".
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