صعود بورصة "النيل" بنسبة 0.29% بنهاية تعاملات اليوم

شهد مؤشر بورصة "النيل" التعاملات ارتفاعًا خلال جلسة اليوم "الثلاثاء"، حيث صعد مؤشرها بنسبة 0.29% محققاَ عند مستوى 472.61 نقطة.





في حين جرت التداولات على 10 ورقة مالية فيما أنخفض منها ورقة مالية، بينما أرتفعت 3 ورقات، فحين استقرت أسعار 6 ورقات دون تغير، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 891 جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 715 سهم من خلال تنفيذ عدد 108 عملية.





بينما أنخفضت أسهم " المصرية لنظم التعليم الحديثة" بنسبة 3.29% حيث أرتفع سهم " بى اى جى للتجارة والاستثمار" بنسبة 4%, تلاه "الدولية للأسمدة والكيماويات " بنسبة 1.85%, تلاه "المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية" بنسبة 3.85%.





واستقرت أسهم كلاّ من " مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى "," المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات "," يونيفرت للصناعات الغذائية ","الدولية للصناعات الطبية ايكمي ","اراب للتنمية والاستثمار العقاري ","الصخور العربية للصناعات البلاستيكية".