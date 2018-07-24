محافظ الشرقية يستعرض موقف توصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي لمشروعات الإسكان

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق و التكامل بين جهات العمل المختلفة لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المفتوحة في قطاعات الإسكان والتعليم والصحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتدخل الخدمة بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مشددًا على سرعة الانتهاء من توصيل المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة والمسند لها تنفيذ المشروعات.





جاء ذلك خلال إجتماعه بالمهندس سامي أبو وردة رئيس قطاعات كهرباء الشرقية و المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية والمهندس رضا مهدي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والمهندس حامد علي حامد مدير مديرية الإسكان وممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء قطاعات الكهرباء بالشرقية، بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ .





وطالب ممثلي الجهات المعنية بمعاينة المشروعات الجاري تنفيذها على الطبيعة ومتابعة معدلات الأداء والإنجاز وتذليل كافة المعوقات أمام التنفيذ لضمان دخول المشروعات المفتوحة الخدمة و لتعود بالنفع و الفائدة على المواطنين.



