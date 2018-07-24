محمد بن زايد: الإمارات والسعودية داعمان أساسيان لحل النزاعات

أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الإمارات والسعودية داعمان أساسيان لكل جهد أو تحرك يستهدف حل النزاعات وتحقيق السلام والأمن والاستقرار بما يَصْب في مصلحة شعوب المنطقة وتعزيز منظومة الأمن الإقليمي والدولي.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الثلاثاء، إن "الخطوة الشجاعة والتاريخية، التي اتخذها قائدا إريتريا وإثيوبيا لإنهاء الصراع وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الجارين، تشكل نموذجاً يمكن استلهامه وتطبيقه في تسوية كثير من النزاعات والصراعات حول العالم".

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن ثقته الكبيرة بأن تسهم هذه الخطوة في تطوير علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الجارين، وتحقيق طموحات شعبيهما في السلام والتنمية والازدهار، فضلاً عن تعزيز الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي والمنطقة بشكل عام.

وكانت العاصمة أبوظبي، شهدت اليوم اجتماعاً ثلاثياً عقد في قصر الرئاسة في أبوظبي، وضم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس دولة أريتريا أسياس أفورقي، ورئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد.