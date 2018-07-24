عاجل.. الدفاعات الإسرائيلية تسقط طائرة سورية

أعلنت مصادر عبرية، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية، أسقطت ظهر اليوم الثلاثاء، طائرة سوخوي سورية بعد اختراقها مجالها الجوي جنوب الجولان المحتل.





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال قبل قليل، انه تم اطلاق صاروخين من طراز باتريوت باتجاه طائرة مقاتلة سورية من طراز سوخوي اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي لمسافة كيلومترين، قبل ان يتم اعتراضها بعد رصدها وتعقبها.



ومن ناحيتها، أفادت بلدية صفد بانه تم تشغيل منظومة للدفاع الجوي في محيط المدينة فيما افاد شهود عيان بان صاروخين معترضين شوهدا في السماء









