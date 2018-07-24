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"السنوسي": مصر ستصبح دولة مصدرة للطاقة إلى أوروبا في 2022 "فيديو"

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 01:33 م
السنوسي: مصر ستصبح دولة مصدرة للطاقة إلى أوروبا في 2022 فيديو
محمد السنوسي
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ندى محمد
 
قال محمد السنوسي، خبير الطاقة الجديدة والمتجددة، إن ما تم ضخه من طاقة كهربائية إضافية على الشبكة المصرية يعد إعجازا لم يحدث في الشرق الأوسط بالكامل، موضحا أن البرنامج الزمني للانتهاء من المحطات وربطها على الشبكة القومية انتهى في وقت قياسي. 

وأوضح في مداخلة هاتفية على فضائية "اون لايف"، اليوم الثلاثاء، أن 2022 ستصبح مصر دولة مصدرة للطاقة لأوروبا، مشيرا إلى أن محطة بنبان في أسوان هي بقدرة 2000 ميجاوات ولكن القيادة السياسية التي تسعى للتنمية تعمل على استكمال العمل في المشروع لتوفير حاجة المواطنين.
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