"التضامن" تتيح الاشتراك في معارضها إلكترونياً عبر موقع الوزارة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعى عبر موقعها الالكترونى moss.gov.eg فرص الاشتراك في معارض الوزارة إلكترونياً من خلال (استمارة منتجى الحرف اليدوية) ونموذج الأستماره يتم ملأه إلكترونياً ويكون بمثابة تقديم طلب للاشتراك فى معارض الوزارة.





وتشمل البيانات المطلوبه لاستمارة منتجي الحرف اليدوية اسم صاحب الحرفه ورقمه القومى وطرق الاتصال به وعنوانه بالاضافه لنوع المنتج ومعلومات عن النشاط التجارى وسابقة أعماله من حيث المعارض التى شارك بها داخل مصر وخارجها.





كما تتضمن الاستمارة قسم خاص بالمنتجات ومواصفاتها بحيث يقوم صاحب الحرفة بأختيار القطاع الذى ينتمى له سواء كان مشغولات يدويه او مفروشات او وحدات اضاءه او كليم وغيرها من قطاعات الحرف اليدوية.





يشار إلى أن وزارة التضامن تنظم عدد من المعارض على رأسها معرض ديارنا الذى تم التوسع فى اقامته على مدار العام فى المدن السياحية والساحلية ويقام حالياً فى مدينة مطروح والإسكندرية ثم رأس البر. وخلال العام الماضى (2017) استطاعت الوزارة إقامة 40 معرضا حققت مبيعات باكثر من 27 مليون جنيه.



