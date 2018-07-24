وكيل "الصيادلة" يناشد مرضى القلب والضغط بشأن الأدوية المسرطنة

وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الثلاثاء، إلى أن وزارة الصحة تحركت على الفور، مضيفًا أن هناك 14 منتج دوائي في مصر يصنع من تلك المادة، وجميعهم أدوية ضغط وقلب، وتم سحبهم على الفور.





ونصح من يتناول أدوية لأمراض القلب والضغط أن يتوجه لأقرب صيدلي ويتأكد من أن دوائه ليس من الأصناف التي تم إيقافها، مقترحًا أ يكون هناك جهة واحدة معتمدة في مصر مسئولة عن المواد الخام.



قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن هناك شركة صينية وهي إحدى شركات إنتاج المواد الخام للأدوية، وتصدرها لمصر ولكثير من دول العالم، اكتشفت وجود تلوث في إحدى المواد الخام وهي مادة مسرطنة، ومن ثم أبلغت كل الدول التي تستورد منها لسحب الأدوية التي بها تلك المادة.