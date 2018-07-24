خبير عسكري يكشف دور العقيد يوسف صديق في إنقاذ ثورة 23 يوليو

أضاف "سالم" خلال حواره اليوم الثلاثاء مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر شاشة "extra news"، أن "صديق" هو منقذ ثورة 23 يوليو، فقد تحرك بقواته قبل الموعد المتفق عليه بساعة، موضحًا أنه بذلك قد أنقذ الضباط الأحرار والثورة؛ حيث إنه تم كشف أمرهم وخطتهم في العاشرة مساء يوم 22 يوليو؛ بينما كان موعد تحرّك القوات المسلحة في الساعة الواحدة صباح يوم 23 يوليو.





وتابع نصر سالم، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر قد التقيا "صديق"، لافتًا إلى أنهما استخدما كتيبة "صديق" في الاستيلاء على رئاسة الأركان في كوبري القبة، وبذلك نجحا في الاستيلاء على قيادة الجيش.





واستطرد أن يوسف صديق، تم تكريمه من قِبَل مجلس قيادة الثورة، منوهًا أنه لم يتولى أي منصب وزاري ولا إداري في البلاد كباقي أقرانه وقتها، نظرًا لظروفه الصحية المتمثلة في إصابته بنزيف في الرئة.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد منح منذ أيام قلادة النيل للعقيد أركان حرب يوسف صديق عضو مجلس قيادة الثورة، وذلك خلال فعاليات الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.