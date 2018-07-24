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الكونجرس الأمريكى يحظر التعاون العسكرى مع موسكو

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 11:52 ص
الكونجرس الأمريكى يحظر التعاون العسكرى مع موسكو
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

قدّم الكونجرس الأمريكى، مشروع قانون الدفاع الوطنى فى الولايات المتحدة الأمريكية للسنة المالية 2019، والذى يمدّد حظر التعاون العسكرى بين موسكو وواشنطن، رغم وعد رئيسى البلدين بتحسين العلاقات خلال قمة هلسنكى الأسبوع الماضى.

 

وقالت الوثيقة، إنّ روسيا تنتهك المعاهدات الرئيسية لمراقبة الأسلحة، وسعت لتحديث ترسانتها النووية، واختبار الأسلحة في الفضاء وتستخدم التكنولوجيات الناشئة لإضعاف جيرانها.

 

وتسلّط الوثيقة، التى تعدّ جزءً من استراتيجية الدفاع الأمريكية، الضوء على مواصلة جهود واشنطن فى الترويج لمبادرة الردع الأوروبية وزيادة عدد القوات الأمريكية فى أوروبا لتأمين حلفائها وشركائها ووقف العدوان الروسى.

 

كما تحظر أيضاً الاعتراف الأمريكى بمنطقة القرم كجزء من روسيا، والتأكيد على الدعم المالى لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار لتوريد أسلحة دفاعية فتاكة، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم".

 

 

 

 

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