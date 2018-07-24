وزير الكهرباء: رصدنا 22 مليار جنيه لتحسين شبكات التوزيع خلال عامين



وأشار خلال كلمته في حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم رصد 22 مليار جنيه لتحسين شبكات توزيع الكهرباء خلال عامين، ووصلت استثمارات قطاع الكهرباء إلى 2 مليار دولار.



ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح أكبر 3 محطات كهرباء في العالم، ويرافقه عدد من المسئولين منهم، رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل.



قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه تم اتمام عمليات الصيانة لكافة المحطات الكهربائية قبل 2015، موضحً ن لخطة لعجلة لوزارة الكهرباء تم تمويل أغلبها من القروض.