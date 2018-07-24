ألمانيا تحذر من خطورة الهجمات الإلكترونية الإيرانية على شركاتها

حذرت الاستخبارات الألمانية، اليوم الثلاثاء، من خطورة الهجمات الإلكترونية الإيرانية على الشركات الألمانية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وفي عام 2015 حصلت هجمات قرصنة أخرى. ففي شهر مايو 2015 ذكرت شركة تريند ميكرو للحماية الالكترونية أن جهاز كمبيوتر تابع لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تقوده المستشارة ميركل كان قد تعرض لهجمة إلكرتونية. وعمل جهاز "خادم" مقره في ليتوانيا على قرصنة خادم البريد الإلكتروني للحزب، ومن ثم قرصنة البريد الإلكتروني والأرقام السرية.