رئيس الرقابة الإدارية: راجعنا موقف 2508 مشروعات ووافقنا على 291 منهم

وأشار خلال كلمته في حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم عقد مؤتمرات لتوحيد مفهوم المراجعة الفنية المطلوبة، والتأكد من جاهزية إتمام المشروعات.





وأضاف أننا نراهن على وعي المصريين وفطنتهم في مواجهة الشائعات وقدرتهم على ايقافها وألا تؤثر على حركة عجلة التنمية.



ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح أكبر 3 محطات كهرباء في العالم، ويرافقه عدد من المسئولين منهم، رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل.



قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن محطات الكهرباء الجديدة، تقوم على أحدث الوسائل التكنولوجية، مشيرًا إلى أنه تم مراجعة موقف 2508 مشروعات، وتمت الموافقة على 291 منها حتى الآن.