معامل التنسيق بجامعة جنوب الوادي تستقبل طلاب المرحلة الثانية
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 10:15 ص
بسام عبدالحميد
أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي أن معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا وفروعها بالأقصر والبحر الاحمر بدأت في استقبال طلاب الثانوية العامة من المرحلة الثانية للشعبتين العلمية والأدبية.
وأضاف الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المعامل تقدم خدماتها للطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم حتى يوم الجمعة 27 يوليو بحد أدنى للشعبة العلمية 320 درجة بواقع 78.05%وبحد أدنى 285 درجة بواقع 69.51% للشعبة الادبية.
المزيد عن: طلاب المرحلة الثانية جنوب الوادي الأدبي أخبار مصر