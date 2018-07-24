معامل التنسيق بجامعة جنوب الوادي تستقبل طلاب المرحلة الثانية

أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي أن معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا وفروعها بالأقصر والبحر الاحمر بدأت في استقبال طلاب الثانوية العامة من المرحلة الثانية للشعبتين العلمية والأدبية.



