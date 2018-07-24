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وصول الوقود الكويتي إلى البصرة لتشغيل المحطات الكهربائية

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 09:04 ص
وصول الوقود الكويتي إلى البصرة لتشغيل المحطات الكهربائية
الوقود الكويتي - أرشيفية
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وكالات
 

وصلت إلى موانئ البصرة العراقية مساء أمس الإثنين ناقلة نفط عملاقة على متنها الوقود الذي قدمته دولة الكويت إلى العراق لتشغيل المحطات الكهربائية المتوقفة لديه.

 

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في هيئة الموانئ العراقية أنمار الصافي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "إن الناقلة العملاقة (جانس) وصلت إلى محطة الانتظار في موانئ البصرة عند الساعة العاشرة مساء الاثنين بتوقيت بغداد (السابعة مساء بتوقيت غرينتش) قادمة من ميناء الاحمدي في الكويت".

 

وأضاف الصافي أن "الناقلة محملة ب 18 الف طن من وقود زيت الغاز (كازاويل) وسترسو على رصيف الغاز السائل في موانئ البصرة لتفريغ حمولتها".

 

وأوضح أن شحنة الوقود التي جاءت كهدية من  أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ستستخدم في تشغيل محطات الكهرباء المتوقفة وفي ادامة المحطات العاملة.

 

ويذكر أن وزارة الكهرباء العراقية أعلنت يوم الجمعة الماضي أن دولة الكويت ستزودها بالوقود لتشغيل المحطات الكهربائية المتوقفة في البلاد.

 

وكانت إيران قد قطعت خط الكهرباء المغذي للعراق بقدرة الف ميكا واط مطلع شهر يوليو الجاري بسبب تراكم الديون ما أثر سلباً وبشكل مباشر على عدد ساعات تجهيز الكهرباء في محافظات ذي قار والبصرة وميسان جنوبي البلاد.

 

وتسببت أزمة الكهرباء وأزمات خدمية أخرى بمظاهرات شعبية واسعة اجتاحت مدن الجنوب العراقي للمطالبة بتحسين الخدمات وتامين فرص العمل للعاطلين.

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