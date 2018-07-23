أحلام توجه رسالة شكر لزوجها بعد نجاح حفلها بمسرح الدولبي (صورة)
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 07:59 ص
الفجر الفني
أحيت المطربة الإماراتية أحلام، حفلًا غنائيًا داخل مسرح دولبي بولاية لوس أنجلوس الأمريكية وبحضور جماهيري ضخم من أبناء الجالية العربية ومحبيها.
وشاركت منذ ساعات قليلة صورة لها من الحفل وذلم عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: " ابتسامتي هذه ونجاحي هذا لم يكن إلا بفضل الله أولاً وأخيرا" موجهة الشكر لزوجها مبارك الهاجري على مساندتها في مشوارها الفني.
وحرصت أحلام على اختيار باقة من أغانيها التى تألقت بها طوال مشوارها الفنى منها "من أكون"، "أغلى إنسان" ،"فضها سيرة"، "تدرى ليش"، "وش ذكرك"، "تغير الوقت"، "أحتاجك أنا"، "شايف نفسه"، "قول عني"، "أحبك موت "،"بغيظك"، "مثير"، "أكثر من أول"، "ليه متضايق"، "طلقه"، "ومستغرب"، "راس قمة"، "ما يصح إلا الصحيح" و"تناضر الساعه".. وغيرها ممن طالب بها محبيها.
ابتسامتي هذه ونجاحي هذا لم تكن الا بفضل الله أولاً وأخيراً @mubarakalhajri_q روحي وقلبي وصديقي وحبيبي وسبب سعادتي واستمراريتي @ahmedhnagro الرجل المخلص صديقنا الصدوق الذي اخلص في تجهيز كل هالتجهيزات الكبيره... @mahaelhajj اختي صديقتي وسبب من أسباب النجاح الكبير الله لا يفرقنا ....والشكر والنجاح مستمر باْذن الله مع مايستروا العرب المايستروا @walidfayed وكل أعضاء فرقتي الموسيقيه الكبيره على الإخلاص والمجهود في بذل كل مالديهم من فن لنجاح الحفل ولن انسى بالتأكيد اخواني الجنود المجهولة المخلصة @alyousef20300 @mohammed_vivid @masooma_makeup @reena.hairartist @loushey @boodijalal @omar_adeet شكراً لكم من القلب والحمد لله لوجودكم في حياتي 🙏🏻💗
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن غنائي سينما دراما حفل الفجر الفني الدولبي احلام أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018