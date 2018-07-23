أحلام توجه رسالة شكر لزوجها بعد نجاح حفلها بمسرح الدولبي (صورة)

أحيت المطربة الإماراتية أحلام، حفلًا غنائيًا داخل مسرح دولبي بولاية لوس أنجلوس الأمريكية وبحضور جماهيري ضخم من أبناء الجالية العربية ومحبيها.





وشاركت منذ ساعات قليلة صورة لها من الحفل وذلم عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: " ابتسامتي هذه ونجاحي هذا لم يكن إلا بفضل الله أولاً وأخيرا" موجهة الشكر لزوجها مبارك الهاجري على مساندتها في مشوارها الفني.



