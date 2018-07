أحلام توجه رسالة شكر لزوجها بعد نجاح حفلها بمسرح الدولبي (صورة)

ابتسامتي هذه ونجاحي هذا لم تكن الا بفضل الله أولاً وأخيراً @mubarakalhajri_q روحي وقلبي وصديقي وحبيبي وسبب سعادتي واستمراريتي @ahmedhnagro الرجل المخلص صديقنا الصدوق الذي اخلص في تجهيز كل هالتجهيزات الكبيره... @mahaelhajj اختي صديقتي وسبب من أسباب النجاح الكبير الله لا يفرقنا ....والشكر والنجاح مستمر باْذن الله مع مايستروا العرب المايستروا @walidfayed وكل أعضاء فرقتي الموسيقيه الكبيره على الإخلاص والمجهود في بذل كل مالديهم من فن لنجاح الحفل ولن انسى بالتأكيد اخواني الجنود المجهولة المخلصة @alyousef20300 @mohammed_vivid @masooma_makeup @reena.hairartist @loushey @boodijalal @omar_adeet شكراً لكم من القلب والحمد لله لوجودكم في حياتي 🙏🏻💗

