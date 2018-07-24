الموسيقار هاني مهنا: الفن ساهم في إنجاح ثورة 23 يوليو



وأضاف "مهنا"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، الاثنين، أنه حتى عام 1967، كان هناك أغاني تعبر عن نبض الشارع المصري، وتسببت في شعبية كبيرة وإنجاح الثورة.



وأَضاف أن يجب ألا يتم إغفال دور الفن في إنجاح الثورة والعبور، مشددا على أنه يعتب على مؤلف أغنية "بالأحضان"، في الجزء الذي يقول "وزعيمك خلاكي زعيمة"، مشددا على أن مصر طوال عمرها زعيمة.

قال الموسيقار هاني مهنا، إن الفن كان له دور في ثورة 23 يوليو 1952، والأغاني الخاصة بها تعتبر أصدق ما قيل في السيرة الذاتية للثورة، لافتا إلى التخبط والتناقض الذي حدث بين ضباط مجلس قيادة الثورة فيما بعد، ولكن الأغاني أصدق ما قيل.