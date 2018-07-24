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شاب يسخر من رقص دينا الشربيني على أغنية "شوقنا أكتر" في تحدي "كيكي - kiki" (فيديو)

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 04:30 ص
شاب يسخر من رقص دينا الشربيني على أغنية شوقنا أكتر في تحدي كيكي - kiki (فيديو)
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يارا أحمد
 

سخر شاب من رقص الفنانة دينا الشربيني، على أغنية "شوقنا أكتر" للمطرب عمرو دياب في تحدي رقصة "كيكي - kiki". 


ويشترط التحدي نزول المشاركين به من سياراتهم أثناء سيرها والرقص بجوارها على مقطع "KiKi Do You Love" من أغنية (in my feelings) للمغني الكندي دريك. 


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