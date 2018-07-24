إسلام الشاطر مهاجما عضو اتحاد الكرة: "يتجاوز دون رقيب أو حساب"

هاجم الإعلامي إسلام الشاطر، أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مشيرا إلى أنه يفعل ما يشاء ويتجاوز كيفما يشاء دون رقيب أو محاسبة، منوها أن آخر تجاوزات عضو الجبلاية قيامه باختراع جديد اسمه "السكرتارية الفنية" لرئيس اتحاد الكرة وتضم حاتم صبرى ومحمود فيصل بالرغم من وجود سكرتارية فنية للاتحاد يشرف عليها فوزي غانم.

وأضاف" الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز ، مساء الإثنين، أن الغريب فى اﻷمر أن رجال مجاهد بالجبلاية يجدون الحماية الكافية ولا يجرؤ أحد على الحديث معهم، قائلا: "اﻷغرب أن أحمد مجاهد اخترق القانون عندما قام برفع راتب حاتم صبري إلى 17 ألف جنيه رغم أنه منتدب من وزارة الشباب والرياضة وليس على قوة الاتحاد".

وتابع: "تم حشر اسم "محمود فيصل" فى كشف قديم بالجبلاية في احد المحاضر دون علم المجلس وهو ما دفع مجدى عبد الغني عضو المجلس للشعور بالدهشة عندما شاهده فى الاتحاد وسأله يا ابنى مش انت سيبت الاتحاد وكنت شغال فى شركة عربية وعندما واصل عبد الغنى البحث تفاجأ بأن مجاهد حشره فى محضر بمجلس الإدارة وبراتب 8 آلاف جنيه".