كارمن سليمان لـ"الفجر الفني": استعد لطرح أغنيتين سينجل.. و"زين" أحلى حاجة في حياتي (صور)

أعربت المطربة الشابة كارمن سليمان عن سعادتها بتواجدها في مهرجان "ليالي الصيف" المقام حاليًا في طابا هايتس، لافتة إلى أنها المرة الأولى التي تزور فيها طابا.

وأبدت "كارمن" إعجابها بالبيوت الملونة التي تمتاز بها طابا، إلى جانب وجود البحر التي تفضل تواجده في الأماكن التي تقضي بها العطلات، مؤكدة أنها ستحرص على إعادة الزيارة للمدينة من جديد للتعرف على أبرز معالمها، داعية الجمهور لزيارة المكان دعمًا للسياحة الداخلية.





وكشفت "كارمن" في حوارها لـ"الفجر الفني" عن عدم تحديدها موعد طرح الألبوم الجديد بعد، موضحة أنه سيضم أغنية خليجية بعد نجاح "يا صاح"، مضيفة أنها بصدد إصدار عدد من الأغاني المنفردة، كما ستصور أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب نهاية الشهر الجاري، إلى جانب استماعها للعديد من الأغنيات للاستقرار على الأغاني النهائية.





وأكدت "كارمن" حرصها الدائم على الاطمئنان على كل شئ بنفسها قبل حفلاتها، ليخرج الحفل على النحو الأفضل.





وأضافت "كارمن" أنها تستعد لحفلها اليوم على المسرح الروماني، وهو الحفل الثاني لها في الإسكندرية بعد حفلها الأول الذي أقيم في عام ٢٠١٢ على مسرح سيد درويش.





وتابعت "كارمن" أن جمهور الإسكندرية طالبها بمزيد من الحفلات هناك، وهو ما تسعى له حاليًا، حيث أنها بصدد إقامة حفل في مكتبة الإسكندرية في ١٨ أغسطس المقبل، وحفل أخر في عيد الأضحى.





وحرصت "كارمن" خلال حفلها على تواجد زوجها الملحن مصطفى جاد إلى جوارها، حيث دعته لمشاركتها على المسرح، معربة عن حبها له وسعادتها بدعمه الدائم لها.





وعن تجربة الأمومة للمرة الأولى، أبدت "كارمن" سعادتها بطفلها الأول "زين" البالغ من العمر سبعة أشهر، مؤكدة أنه من أحلى الحاجات بحياتها.







