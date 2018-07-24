كارمن سليمان تحيي الليلة الرابعة من مهرجان طابا هايتس (صور)

أحيت الفنانة كارمن سليمان، الليلة الرابعة من مهرجان "ليالي الصيف" في طابا هايتس.





وأعربت كارمن، عن سعادتها بتواجدها في طابا للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها سعيدة بوجود مثل هذه الأماكن الجميلة في مصر، وتمنت أن ينافس مهرجان طابا هايتس للموسيقى كافة المهرجانات العالمية.





ووجهت نجمة "أراب أيدول" التحية لكل الحضور من الدول العربية سواء من فلسطين أو الأردن.





وغنت كارمن عدد كبير من الأغاني "صابرة"، "من يوم ما شفتك"، "مش هتكلم"، "أما براوة"، "مايستاهلوش"، كما غنت لكوكب الشرق، أم كلثوم "أنت عمري"، و"مستنياك" للفنانة عزيزة جلال.

وطلبت كارمن من زوجها الملحن مصطفى جاد الصعود على المسرح وشكرته على دعمه الدائم لها وغنت له "ربنا يخليك لقلبي".

واستمر الحفل لأكثر من ساعة ونصف الساعة، حيث تفاعل فيه الحضور مع نجمتهم المفضلة.





المهرجان يقام تحت إشراف عماد الطرابيشي، ويقوم بتنظيمه هاني حسن، والحفل تقديم الاعلامي على الكاشوطي ويعتبر الهدف الأساسي من تنظيم هذه الحفلات هو تنشيط السياحة في جنوب سيناء، وتحديدًا طابا لتعود مرة أخرى عاصمة السياحة العربية والأجنبية.





واستقبلت طابا في العام الماضي حفلات نجوم الغناء ومنهم شيرين عبد الوهاب، جورج وسوف، نجوي كرم، ووائل جسار.







