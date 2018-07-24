"الاشتراكي المصري": ثورة يوليو وضعت مصر على خريطة العالم السياسية والاقتصادية



وأضاف "بهاء الدين"، في لقاء مع برنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة الغد الفضائية، الاثنين، أن تكريم الرئيس السيسي ليوسف صديق إجراء يجب احترامه، مؤكدا أن تحرك يوسف صديق قبل موعد الثورة ساعد فى نجاحها.



وأوضح رئيس الحزب الاشتراكي المصري أن "صديق" كان يلقب بفارس الثورة والقلم كونه شاعر كبير، لافتا إلى أننا مقصرون في إبراز تاريخنا وتعليم أجيالنا مفردات هذا التاريخ.

قال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن ثورة 23 يوليو 1952، تركت بصمة فى العالم العربي، والمنطقة كلها، ووضعت مصر على خريطة العالم السياسية والاقتصادية.