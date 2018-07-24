رامي صبرى يشعل إحدى حفلات الزفاف (صور)





أحيا المطرب رامي صبري إحدى حفلات الزفاف التي تمت في إحدى الفنادق الكبرة بمحافظة بورسعيد.





,جاء من بيروت لتصوير الكليب الجديد على بورسعيد بصحبته مدير أعماله أيمن نابليون.

وقدم رامي، مجموعه كبيرة من االلأاغاني من بيننها "الراجل" و"ألف ماشاء الله" وسط حضور كبير.





وأشعل الحفل الدجى حسن على الحفل بمجموعه كبيرة من الاغانى العربية والأجنبية كذلك.