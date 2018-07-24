عاجل.. الحماية المدنية تكشف تفاصيل حريق الموسكي بالقاهرة

سيطرت الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل، على حريق هائل التهم مولًا تجاريًا بحي الموسكي، وتسبب تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة في حالة من الفزع لدى أصحاب المحلات والأهالي.





وأعلنت الحماية المدنية، أن الحريق نشب في مول تجاري بتقاطع شارع الموسكي مع شارع جوهر القائد.



