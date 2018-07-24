ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. الحماية المدنية تكشف تفاصيل حريق الموسكي بالقاهرة

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 01:15 ص
عاجل.. الحماية المدنية تكشف تفاصيل حريق الموسكي بالقاهرة
أرشيفية
طباعة
الفجر
 
سيطرت الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل، على حريق هائل التهم مولًا تجاريًا بحي الموسكي، وتسبب تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة في حالة من الفزع لدى أصحاب المحلات والأهالي.

وأعلنت الحماية المدنية، أن الحريق نشب في مول تجاري بتقاطع شارع الموسكي مع شارع جوهر القائد.

ووجه اللواء علاء عبدالظاهر، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ13 سيارة إطفاء نجحت في محاصرة كرات اللهب التي انتشرت بشكل كبير نتيجة وجود كميات كبيرة من الأقمشة. 
المزيد عن: شارع الموسكي حريق العتبة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
شيفيلد يونايتد
-
x
20:30
-
انتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
باوك سالونيكا - اليونان
-
x
19:30
-
بازل - سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/24/2018 1:20:01 AM