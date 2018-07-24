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عاجل.. لحظة اندلاع حريق الموسكي: "انفجارات ورعب وصراخ" (فيديو وصور)

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 01:05 ص
عاجل.. لحظة اندلاع حريق الموسكي: انفجارات ورعب وصراخ (فيديو وصور)
أرشيفية
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الفجر
 
تداول رواد مواقع التواصل، فيديو جديدًا للحظة اندلاع حريق في شارع الموسكي بالعتبة، والذي كشف موقع الحريق أنه مخزن للألعاب النارية، وتطايرت ألسنة اللهب، واجتاحت المحلات.

فيما تعالت صرخات المواطنين أثناء اندلاع الحريق، محاولين إطفائه، إلا أنها ازدادت اشتعالًا، محدثة أصوات انفجارات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في أحد المولات بالعتبة، وأمر اللواء علاء عبدالظاهر، مدير اﻹدارة، بالدفع بـ9 سيارات إطفاء.‏


عاجل.. لحظة اندلاع حريق الموسكي: "انفجارات ورعب وصراخ" (فيديو وصور)
عاجل.. لحظة اندلاع حريق الموسكي: "انفجارات ورعب وصراخ" (فيديو وصور)
عاجل.. لحظة اندلاع حريق الموسكي: "انفجارات ورعب وصراخ" (فيديو وصور)
عاجل.. لحظة اندلاع حريق الموسكي: "انفجارات ورعب وصراخ" (فيديو وصور)
عاجل.. لحظة اندلاع حريق الموسكي: "انفجارات ورعب وصراخ" (فيديو وصور)
عاجل.. لحظة اندلاع حريق الموسكي: "انفجارات ورعب وصراخ" (فيديو وصور)
عاجل.. لحظة اندلاع حريق الموسكي: "انفجارات ورعب وصراخ" (فيديو وصور)
عاجل.. لحظة اندلاع حريق الموسكي: "انفجارات ورعب وصراخ" (فيديو وصور)
المزيد عن: شارع الموسكي حريق العتبة
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