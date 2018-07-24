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لاعبو الأهلي في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى بتسوانا (صور)

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 01:01 ص
لاعبو الأهلي في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى بتسوانا (صور)
لاعبو الأهلي في مطار القاهرة
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الفجر الرياضي
 

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتوافد على مطار القاهرة الدولي منذ قليل، تمهيدًا للسفر إلى بتسوانا فجر الثلاثاء، لملاقاة فريق تاونشيب السبت المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

 

ويرأس البعثة خالد الدرندلي أمين الصندوق وتضم الجهاز الفني والإداري ومجموعة اللاعبين المسجلين إفريقيًا.

 

يذكر أن الأهلي فاز في لقاء الجولة الثالثة ببرج العرب الثلاثاء الماضي بثلاثية نظيفة.

 

لاعبو الأهلي في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى بتسوانا (صور)
لاعبو الأهلي في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى بتسوانا (صور)
لاعبو الأهلي في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى بتسوانا (صور)
لاعبو الأهلي في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى بتسوانا (صور)
لاعبو الأهلي في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى بتسوانا (صور)
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