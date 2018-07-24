أحلام تتألق بحفل كامل العدد في "لوس أنجلوس" (صور)





أحيت فنانة العرب أحلام، حفلًا غنائيًا داخل مسرح دولبي بولاية لوس أنجلوس الأمريكية وبحضور جماهيري ضخم من أبناء الجالية العربية ومحبيها.





وصعدت الملكة أحلام، على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو المصري العالمي وليد فايد ومرتدية سواريه خطف أنظار الجميع من تصميم اللبناني العالمي إيلي صعب وسط عاصفة من التصفيق الحار.





وحرصت أحلام على اختيار باقة من أغانيها التى تألقت بها طوال مشوارها الفنى منها "من أكون"، "أغلى إنسان" ،"فضها سيرة"، "تدرى ليش"، "وش ذكرك"، "تغير الوقت"، "أحتاجك أنا"، "شايف نفسه"، "قول عني"، "أحبك موت "،"بغيظك"، "مثير"، "أكثر من أول"، "ليه متضايق"، "طلقه"، "ومستغرب"، "راس قمة"، "ما يصح إلا الصحيح" و"تناضر الساعه".. وغيرها ممن طالب بها محبيها.





وعقب الحفل علقت أحلام، على نجاحه وتفاعل الجمهور طوال وصلتها من خلال كتابة "تويتة" عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: "شكرًا للذين صنعوا النجاح العظيم لهذه الليلة التاريخية الحمد الله".





جدير بالذكر أن فنانة العرب أحلام تسعد لأحياء عدد من الحفلات والمهرجانات الدولية منها مشاركتها لإحياء فعاليات الدورة الـ 33 من مهرجان مدينة جرش الأثرية بالأردن والتي تنطلق فعالياتها يوم 19 يوليو وهي الدورة التي تشهد عودتها بعد غياب 17 عام منذ 2001 .. بالاضافة الى حفل ضخم بمصر لم يتم الاعلان عن تفاصيله حيث قامت مؤخرا باسناد مهمة تنظيم حفلاتها والأشراف عليها حول العالم للمنظم المصري الشهير تامر عبد المنعم.



