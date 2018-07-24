هيئة الأنفاق تعلن نجاح مرور ماكينة الحفر العملاقة أسفل الخط الثاني للمترو

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، الانتهاء من مرور ماكينة الحفر العملاقة "إيمحوتب" المنفذة لأعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث أسفل نفق الخط الثاني بالمترو وعند محطة العتبة على مسافة 4 أمتار بين النفقين بسلام ونجاح ودون الحاجة إلى تعطيل جدول تشغيل الخط الثاني أو تدعيم التربة.



وقال المهندس حسن توفيق المتحدث باسم الهيئة، إنهم تمكنوا من تحقيق ذلك نظرًا لاستخدام أحدث التقنيات فى الرصد والتحكم فى ضغوط ماكينة الحفر على مدار الساعة تحت إشراف الهيئة واستشاري الهيئة (سيسترا ) وتنفيذ اتحاد الشركات الفرنسية (فينسى - بويج) والشركات المصرية (أوراسكوم والمقاولون العرب)، وبالتنسيق مع الشركة المصرية لتشغيل المترو.



جدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث دخلت حيّز التنفيذ فى 12 ديسمبر 2016، وتمتد من العتبة حتى إمبابة وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، وتمر هذه المرحلة بالعديد من النقاط الصعبة، وكان العبور من أسفل نفق الخط الثاني للمترو هو أحد هذه النقاط، كما أنه جارى حاليا العمل فى تنفيذ 6 محطات على التوازى وهى "ناصر - ماسبيرو- الزمالك - الكيت كات - مبنى التحويلة - السودان"، ومن المخطط افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة "العتبة- الكيت كات" أواخر عام 2020.