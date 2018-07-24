زي النهاردة بتاريخ 24-7-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 24-7-2018





أحــــــــــداث





1148 - لويس السابع ملك فرنسا يحاصر دمشق أثناء الحملة الصليبية الثانية.





1487 - أهالي ليوواردن في هولندا يضربون احتجاجًا على منع البيرة الأجنبية.





1534 - جاك كارتييه يستولي على كندا باسم ملك فرنسا.





1567 - إجبار ملكة اسكتلندا ماري ستيوارت أثناء حبسها في «قلعة غليفن» على التنازل عن العرش لصالح ابنها البالغ من العمر عاماً واحداً والذي تم تتويجه باسم جيمس السادس.





1798 - القائد الفرنسي نابليون بونابرت يدخل مع قواته الغازية إلى القاهرة.





1854 - محمد سعيد باشا يستلم حكم مصر خلفًا لابن أخيه عباس حلمي الذي اغتيل في 13 يوليو.





1920 - وقوع معركة ميسلون بين متطوعين سوريين والجيش الفرنسي، وبدء الانتداب الفرنسي على سوريا.





1923 - التوقيع على معاهدة لوزان التي تم على إثرها تسوية وضع الأناضول وتراقيا الشرقية.





1977 - انتهاء حرب الأيام الأربعة بين مصر وليبيا.





1990 - القوات العراقية تحتشد على الحدود مع الكويت.





1993 - القوات الإسرائيلية تقتحم «مسجد الإصلاح» في قطاع غزة، والعملية تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.





2005 - لانس آرمسترونج يفوز بسباق فرنسا للدراجات «تور دو فرانس» للمرة السابعة على التوالي.





2007 - ليبيا تطلق سراح المتهمين الستة المحكومين بالإعدام في قضية الإيدز.





2012 - الرئيس المصري محمد مرسي يكلف وزير الري بالحكومة المستقيلة هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة.





2013 - حادث قطار سانتياغو دي كومبوستيلا يخلف حوالي 70 قتيلاً و143 جريحاً ويعتبر الأسوأ في تاريخ إسبانيا.





2014 - سُقوط طائرة الخُطوط الجويَّة الجزائريَّة الرحلة 5017 في صحراء مالي أثناء رحلتها من بوركينا فاسو إلى الجزائر.





2014 - مجلس النواب العراقي ينتخب محمد فؤاد معصوم رئيسًا لجمهورية العراق.





مــــــــواليـــــــــد





1783 - سيمون بوليفار، قائد ثوري وسياسي فنزويلي تدين له عدد من جمهوريات أمريكا الجنوبية باستقلالها عن الحكم الإسباني.





1802 - ألكسندر دوما، روائي فرنسي.





1857 - هنريك بونتوبيدان، أديب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1917.





1886 - جونيتشيرو تانيزاكي، روائي ياباني.





1893- محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي السعودية.





1897 - أميليا إيرهارت، طيارة أمريكية.





1907 - إيزيدور فينشتاين ستون صحفي استقصائي أمريكي.





1913 - بريتون تشانس أكاديمي أمريكي.





1918 - حميراء بيغوم ملكة أفغانستان القرينة.





1931 - عبد العزيز النمش، ممثل كويتي اشتهر بتجسيد شخصية المرأة.





1947 - ثروت الحسن، زوجة ولي عهد الأردن السابق الأمير الحسن بن طلال.





1964 - بنانا يوشيموتو، كاتبة يابانية.





1969 - جينيفر لوبيز، مغنية وممثلة أمريكية.





1971 - دينو باجيو، لاعب كرة قدم ايطالي.





1972 - كايو هيرويوكي، مصارع سومو ياباني.





1977 - مهدي مهدوي كيا، لاعب كرة قدم إيراني.





1979 - سناء إبراهيم، ممثلة سعودية.





1981 - سمر غلاو، ممثلة أمريكية.





1982 - منة شلبي، ممثلة مصرية.





1983 - دانييلي دي روسي، لاعب كرة قدم إيطالي.





وفيـــــــــات





1115 - ماتيلدي، كونتيسة إيطالية.





1862 - مارتن فان بيورين، رئيس الولايات المتحدة الثامن.





1920 - يوسف العظمة، وزير حربية ورئيس أركان سوري.





1974 - جيمس تشادويك، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1935.





1986 - فريتس ليبمان، عالم كيمياء حيوية ألماني / أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1953.





1990 - نادية السبع، ممثلة مصرية.





1990 - نادرة، مغنية مصرية.





1991 - إساك سنجر، أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1978.





1992 ـ غافرييل إليزاروف، جراح عظام روسي.





1995 - خالد بكداش، أمين عام الحزب الشيوعي السوري.





1995 - جيري لوردان، مؤلف موسيقى ومغني بريطاني.





2000 - أحمد شاملو، شاعر إيراني.





2012 - جون أتا ميلس، رئيس غانا.





أعيــــــاد ومنــــــاسبـــــــــات





عيد سيمون بوليفار في الإكوادور.





يوم التيكيلا الوطني في الولايات المتحدة.