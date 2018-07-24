ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

زي النهاردة بتاريخ 24-7-2018

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 24-7-2018
زي النهاردة بتاريخ 24-7-2018
طباعة
 
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 24-7-2018

أحــــــــــداث

1148 - لويس السابع ملك فرنسا يحاصر دمشق أثناء الحملة الصليبية الثانية.

1487 - أهالي ليوواردن في هولندا يضربون احتجاجًا على منع البيرة الأجنبية.

1534 - جاك كارتييه يستولي على كندا باسم ملك فرنسا.

1567 - إجبار ملكة اسكتلندا ماري ستيوارت أثناء حبسها في «قلعة غليفن» على التنازل عن العرش لصالح ابنها البالغ من العمر عاماً واحداً والذي تم تتويجه باسم جيمس السادس.

1798 - القائد الفرنسي نابليون بونابرت يدخل مع قواته الغازية إلى القاهرة.

1854 - محمد سعيد باشا يستلم حكم مصر خلفًا لابن أخيه عباس حلمي الذي اغتيل في 13 يوليو.

1920 - وقوع معركة ميسلون بين متطوعين سوريين والجيش الفرنسي، وبدء الانتداب الفرنسي على سوريا.

1923 - التوقيع على معاهدة لوزان التي تم على إثرها تسوية وضع الأناضول وتراقيا الشرقية.

1977 - انتهاء حرب الأيام الأربعة بين مصر وليبيا.

1990 - القوات العراقية تحتشد على الحدود مع الكويت.

1993 - القوات الإسرائيلية تقتحم «مسجد الإصلاح» في قطاع غزة، والعملية تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

2005 - لانس آرمسترونج يفوز بسباق فرنسا للدراجات «تور دو فرانس» للمرة السابعة على التوالي.

2007 - ليبيا تطلق سراح المتهمين الستة المحكومين بالإعدام في قضية الإيدز.

2012 - الرئيس المصري محمد مرسي يكلف وزير الري بالحكومة المستقيلة هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة.

2013 - حادث قطار سانتياغو دي كومبوستيلا يخلف حوالي 70 قتيلاً و143 جريحاً ويعتبر الأسوأ في تاريخ إسبانيا.

2014 - سُقوط طائرة الخُطوط الجويَّة الجزائريَّة الرحلة 5017 في صحراء مالي أثناء رحلتها من بوركينا فاسو إلى الجزائر.

2014 - مجلس النواب العراقي ينتخب محمد فؤاد معصوم رئيسًا لجمهورية العراق.

مــــــــواليـــــــــد

1783 - سيمون بوليفار، قائد ثوري وسياسي فنزويلي تدين له عدد من جمهوريات أمريكا الجنوبية باستقلالها عن الحكم الإسباني.

1802 - ألكسندر دوما، روائي فرنسي.

1857 - هنريك بونتوبيدان، أديب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1917.

1886 - جونيتشيرو تانيزاكي، روائي ياباني.

1893- محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي السعودية.

1897 - أميليا إيرهارت، طيارة أمريكية.

1907 - إيزيدور فينشتاين ستون صحفي استقصائي أمريكي.

1913 - بريتون تشانس أكاديمي أمريكي.

1918 - حميراء بيغوم ملكة أفغانستان القرينة.

1931 - عبد العزيز النمش، ممثل كويتي اشتهر بتجسيد شخصية المرأة.

1947 - ثروت الحسن، زوجة ولي عهد الأردن السابق الأمير الحسن بن طلال.

1964 - بنانا يوشيموتو، كاتبة يابانية.

1969 - جينيفر لوبيز، مغنية وممثلة أمريكية.

1971 - دينو باجيو، لاعب كرة قدم ايطالي.

1972 - كايو هيرويوكي، مصارع سومو ياباني.

1977 - مهدي مهدوي كيا، لاعب كرة قدم إيراني.

1979 - سناء إبراهيم، ممثلة سعودية.

1981 - سمر غلاو، ممثلة أمريكية.

1982 - منة شلبي، ممثلة مصرية.

1983 - دانييلي دي روسي، لاعب كرة قدم إيطالي.

وفيـــــــــات

1115 - ماتيلدي، كونتيسة إيطالية.

1862 - مارتن فان بيورين، رئيس الولايات المتحدة الثامن.

1920 - يوسف العظمة، وزير حربية ورئيس أركان سوري.

1974 - جيمس تشادويك، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1935.

1986 - فريتس ليبمان، عالم كيمياء حيوية ألماني / أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1953.

1990 - نادية السبع، ممثلة مصرية.

1990 - نادرة، مغنية مصرية.

1991 - إساك سنجر، أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1978.

1992 ـ غافرييل إليزاروف، جراح عظام روسي.

1995 - خالد بكداش، أمين عام الحزب الشيوعي السوري.

1995 - جيري لوردان، مؤلف موسيقى ومغني بريطاني.

2000 - أحمد شاملو، شاعر إيراني.

2012 - جون أتا ميلس، رئيس غانا.

أعيــــــاد ومنــــــاسبـــــــــات

عيد سيمون بوليفار في الإكوادور.

يوم التيكيلا الوطني في الولايات المتحدة.
المزيد عن: وفيات مواليد زي النهاردة حدث في مثل هذا اليوم اعياد ومناسبات احداث 24 يوليو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
0
x
13:30
1
تشيلسي - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 11:50:00 PM