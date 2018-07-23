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"الكهرباء" تعلن عن تفاصيل المحطات التى يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي غدًا

الإثنين 23/يوليه/2018 - 11:32 م
الكهرباء تعلن عن تفاصيل المحطات التى يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي غدًا
ارشيفية- محطة كهرباء
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رقية جمال
 
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن حزمة المشروعات التى تتم على أرض مصر تحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن الطاقة أمن قومي لمصر.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "on live"، اليوم الإثنين، أن المحطات الكهربائية الثلاثة التى يفتتحها الرئيس غدًا هي إضافة للقدرات الموجودة لتلبية كافة الإحتياجات بكفاءة عالية، وتساهم في وصول الإحتياطي لنحو 25% من الاحتياجات داخل مصر.

وتابع، أنه خلال 4 سنوات فقط تم إضافة 25 ألف ميجا وات، من ضمنها محطات سمنز، موضحًا أننا استفدنا من الخبرة الألمانية بالتعاون مع الجانب الألماني في هذا المجال، منوهًا إلى أن من بين المشروعات القومية التى تتم تدعيم شبكة النقل بمحطات نقل جهد فائق تخدم الشبكة القومية في مصر بشكل عام، وتخدم الربط بين مص ر ودول الجوار بحيث ان تصبح مصر لمركز إقليمي ولوجيستي لتبادل الطاقة، لافتًا إلى أن هناك مشروعات مع السعودية وليبيا والسودان والأردن والجانب القبرصي واليوناني، وهذه المشروعات قد تساهم في تصدير الطاقة الكهربائية.
المزيد عن: محطات الكهرباء الرئيس السيسى الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد أضخم 3 محطات كهرباء
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