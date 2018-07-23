السيطرة على حريق محدود بسوبر ماركت في بني سويف

نشب، قبل قليل، حريق بسوبر ماركت، في شارع الرياضي، بمدينة بني سويف، وتمكنت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه وإخماده، دون وقوع خسائر بشرية.





كانت غرفة الحماية المدنية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة ببني سويف، مفاده نشوب حريق نتيجة ماس كهربائي، بسوبر ماركت، يملكه "جميل رزق اسكندر" بشارع الرياضي، بمدينة بني سويف.



