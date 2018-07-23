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السيطرة على حريق محدود بسوبر ماركت في بني سويف

الإثنين 23/يوليه/2018 - 11:27 م
السيطرة على حريق محدود بسوبر ماركت في بني سويف
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احمد فتحى الدسوقي
 
نشب، قبل قليل، حريق بسوبر ماركت، في شارع الرياضي، بمدينة بني سويف، وتمكنت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه وإخماده، دون وقوع خسائر بشرية.

كانت غرفة الحماية المدنية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة ببني سويف، مفاده نشوب حريق نتيجة ماس كهربائي، بسوبر ماركت، يملكه "جميل رزق اسكندر" بشارع الرياضي، بمدينة بني سويف.

وبالإنتقال لمحل البلاغ، تبين وجود حريق محدود التهم بعض البضائع داخل المحل التجاري، وتم الدفع بسيارة إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، دون خسائر فى الأرواح وتحرر محضر بالواقعة.
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