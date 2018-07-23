لبنان: عودة 668 لاجئاً سورياً إلى بلادهم





أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، اليوم الإثنين، عن عودة 668 نازحاً سورياً من الأراضي اللبنانية.





وقالت المديرية، في بيان صادر عنها "أنه في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين في العودة إلى بلداتهم، وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبحضور مندوبيها ومندوبين من عدة منظمات إنسانية محلية ودولية، قامت المديرية العامة للأمن العام بتأمين العودة الطوعية لـ 668 نازحاً سورياً من مخيمات عرسال إلى سوريا".





وأضافت، أن "دوريات من المديرية العامة للأمن العام واكبت النازحين، الذين انطلقوا بسياراتهم وآلياتهم الخاصة من نقطة التجمع في وادي حميد حتى معبر الزمراني الحدودي".



