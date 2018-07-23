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الارتفاع يخيم على معظم مؤشرات البورصة الأمريكية فى ختام تعاملات اليوم

الإثنين 23/يوليه/2018 - 11:17 م
الارتفاع يخيم على معظم مؤشرات البورصة الأمريكية فى ختام تعاملات اليوم
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وكالات
 
أنهت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة اليوم الإثنين على ارتفاع، بدعم صعود قطاعي التكنولوجيا والمالية وتواصل إعلان نتائج أعمال الشركات الفصلية.

وتمكن مؤشرا "ستاندرد أند بورز" و"ناسداك" من الإغلاق في المنطقة الخضراء بنهاية الجلسة بدعم صعود قطاع التكنولوجيا لمستوى قياسي مع مكاسب شهدها القطاع المالي أيضاً، في الوقت الذي تراجع فيه "داو جونز" بشكل هامشي.

ورغم صعود مؤشرات الأسهم لكن التقلبات كانت سمة التعاملات، مع تواصل القلق حيال التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد توجيه الرئيس دونالد ترامب تحذيراً إلى طهران.

وأعلنت أكثر من 17% من شركات "ستاندرد أند بورز" نتائج الأعمال الفصلية حتى الآن، لتسجل 82% من المؤسسات أرباحاً أفضل من توقعات المحللين.

وكانت بيانات اقتصادية قد أظهرت تراجع مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع صعود متوسط الأسعار لمستوى قياسي.

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بشكل هامشي بلغ 0.06% ليغلق عند مستوى 25044 نقطة.

في حين ارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنحو 0.2% إلى 2806.9 نقطة، وصعد "ناسداك" بنسبة 0.3% ليصل إلى 7841.8 نقطة.
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