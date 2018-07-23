نجل جمال عبدالناصر: ثورة 23 يوليو مازالت مستمرة



وأشار "عبدالناصر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك شباب ينتمون إلى ثورة 52 ولدوا بعد وفاة زعيم الثورة نفسه، مؤكدًا أن الثورة مازالت مستمرة حتى تحقق هدفها الأسمى وهو أن تتحول مصر إلى دولة العدل والكفاية.



قال عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الرئيس جمال عبدالناصر، إن ثورة 23 يوليو هى ثورة عبرت عن المواطن المصري البسيط والمظلوم في مصر وأفريقيا.