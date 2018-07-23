معين شريف وسمير الإسكندراني ونجوم الفن يصلون حفل الذكرى 66 لثورة 23 يوليو (صور)

حضر الآن الفنان اللبناني معين شريف وشعبان عبد الرحيم وسمير الإسكندراني، والفنانة حنان شوقي، وأمال رمزي، لحضور احتفاليه كبرى لإحياء ذكرى ثورة يوليو الـ66 برعاية منظمة الأمم المتحدة للفنون برئاسة الدكتور نبيل رزق، وبحضور نخبه كبيرة من الفنانين والمخرجين والشعراء الذين قدموا إعمالًا خلدت للثورة.

ومن المنتظر أن يتم تكريم نخبه كبيره من أبناء وأحفاد فناني الزمن الجميل الذين قدم إباءهم افلام وثقت لثورة يوليو حيث سيتم تكريم اسم الشاعرة نبيلة قنديل والموسيقار الكبير على إسماعيل وتتسلم التكريم نجلطهم شجون على إسماعيل عن فيلم الأرض وأغنية الفوازير وعصمت محمد عبد الوهاب ابنه موسيقار الأجيال وتكريم منيرة أباظة ورحمه إبراهيم خان وجيجى أخت سعاد حسنى وكريم صلاح ذوالفقار على فيلمي شروق وغروب وفى بيتنا رجل وتكريم اسم إسماعيل يس هن سلسلة أفلامه عن الجيش والبوليس والطيران والأسطول تتسلم التكريم سامية زوجة ابنه، وتكريم منال كمال حسبن نجلة الفنان كمال حسين عن فيلم بور سعيد وتكريم اسم شعراء الثورة وأولادهم وهم مجدي مرسى جميل عزيز ومحمد شبانه .

وتقدم الحفل كلًا من الإعلامية سحر الجمل و الإعلامية شجون على إسماعيل .