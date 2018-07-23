"عبد اللاه": بيروقراطية "الجهات الإدارية" تتسبب فى حجز مستحقات المقاولين لفترة تتخطى 3 اشهر

أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء , على أن شركات المقاولات تتعرض للعديد من الاضرار المالية وغيرها التى تخل بالجدول الزمنى للإنتهاء من المشروعات وتنفيذها نتيجة البيروقراطية الشديدة وسوء التقدير لبعض موظفى الجهات الإدارية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات منح مدد اضافية للمشروعات اثناء سريان العقد .





وأشار عبد اللاه الى ان شركات المقاولات فى بعض الاحيان تتعرض لعدد من الظروف الطارئة والخارجة عن اراداتها والتى من شأنها عدم القدرة على انهاء المشروعات فى التوقيت الزمنى المحدد ولذلك تقوم بمخاطبة جهات الإسناد قبل انتهاء عقودها بفترة قد تصل فى بعض الأحيان الى 3 و 4 أشهر وتطرح عليها اسباب التأخر وفى حال اقتناع الجهة بان تلك الإسباب خارجة بالفعل عن ارادة المقاول تقوم بمنح مدة اضافية لتنفيذ المشروعات اثناء سريان العقد الا ان الجهات الادارية تقوم باجراء روتينى وهو مخاطبة ادارة الفتوى بمجلس الدولة لرد غرامات التأخير للمقاول وهى التى لم تطبق بالاساس نظرا الى انه تم الحصول على المدة الاضافية قبل انتهاء التعاقد .





ولفت الى ان اتباع ذلك الاجراء يتسبب فى حجز مستحقات شركات المقاولات لحين ورود موافقة ادارة الفتوى والتى قد تمتد الى فترة تزيد عن 3 أشهر بما يسهم فى تعثر المقاول مالياً ويضر بالقدرة على إنجاز المشروع مشيراً الى ان الجهات الإدارية تتعلل فى تطبيق ذلك الاجراء بالمادة 23 من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمادة 83 من اللائحة التنفيذية والتى تنص على عرض الامر على ادارة الفتوى لرد غرامة التأخير نتيجة مد المدة والذى يرجع لاسباب لادخل للمقاول بها .





وطالب عبد اللاه فى مذكرة قدمها الى المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بمخاطبة جهات الإسناد لإيقاف تلك المعوقات التى تسهم فى الحاق اضرار شديدة لشركات المقاولات المقيدة بالإتحاد خاصة وأن تلك الحالة لاتنطبق على الشركات التى لديها عقود ممتدة وحصلت على المدة الاضافية اثناء سريان العقد ومن ثم لم تطبق عليها غرامة تأخير بالاساس ليتم ردها.





وأشاد عبد اللاه بالجهود المبذولة من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس حسن عبد العزيز لحل العديد من الازمات التى تواجه شركات المقاولات بما يساعد فى دفع القطاع والاستثمارات الكبرى الموجهة اليه.