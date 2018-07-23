فريدة الشوباشي: 25 يناير و30 يونيو خرجا من رحم ثورة 52

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن ثورة 23 يوليو قامت من أجل الشعب، وأمن المصريين بمبادئها، مضيفة أن الراحل جمال عبدالناصر رفع شعار العدالة الاجتماعية.



