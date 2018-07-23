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فريدة الشوباشي: 25 يناير و30 يونيو خرجا من رحم ثورة 52

الإثنين 23/يوليه/2018 - 09:49 م
فريدة الشوباشي: 25 يناير و30 يونيو خرجا من رحم ثورة 52
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هدى عبدالرازق
 
قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن ثورة 23 يوليو قامت من أجل الشعب، وأمن المصريين بمبادئها، مضيفة أن الراحل جمال عبدالناصر رفع شعار العدالة الاجتماعية.

وأشارت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "ما وراء الحدث" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه على الرغم من مرور 48 عام على رحيل عبدالناصر مازال هناك من يدلي بشهادات في حقه، معتبرة أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو خرجوا من رحم ثروة 23 يوليو.
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