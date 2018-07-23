ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

غدًا.. "شعبة الدواجن" تناقش رسوم مخلفات المجازر

الإثنين 23/يوليه/2018 - 09:34 م
غدًا.. شعبة الدواجن تناقش رسوم مخلفات المجازر
طباعة
الفجر الاقتصادى
 
تعقد شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية غدا الثلاثاء اجتماعا موسعا بمقر الغرفة بحضور العديد من العاملين والمهتمين بقطاع الدواجن والإنتاج الداجنى.

ومن المقرر أن تناقش الشعبة العديد من الملفات والموضوعات المهمة خلال اللقاء من بينها مشكلة التعاقد مع شركات مخلفات ليست على المستوى ولا تقوم بدفع رسوم المخلفات للمجازر ولا تمارس عملها بشكل يومي مما يضر بالبيئة بالإضافة إلى مناقشة آليات خفض الأسعار والحفاظ عليها المرحلة المقبلة.

وتم توجيه الدعوة إلى العديد من الشخصيات التي تعمل في المجال.
المزيد عن: شعبة الدواجن رسوم المخلفات الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
0
x
13:30
1
تشيلسي - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 10:20:04 PM