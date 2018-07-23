غدًا.. "شعبة الدواجن" تناقش رسوم مخلفات المجازر

تعقد شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية غدا الثلاثاء اجتماعا موسعا بمقر الغرفة بحضور العديد من العاملين والمهتمين بقطاع الدواجن والإنتاج الداجنى.





ومن المقرر أن تناقش الشعبة العديد من الملفات والموضوعات المهمة خلال اللقاء من بينها مشكلة التعاقد مع شركات مخلفات ليست على المستوى ولا تقوم بدفع رسوم المخلفات للمجازر ولا تمارس عملها بشكل يومي مما يضر بالبيئة بالإضافة إلى مناقشة آليات خفض الأسعار والحفاظ عليها المرحلة المقبلة.





وتم توجيه الدعوة إلى العديد من الشخصيات التي تعمل في المجال.