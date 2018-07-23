شركة الكهرباء بغزة تعلن عن عجز جديد في الإمدادات





أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن عجز آخر في امدادات الكهرباء لقطاع غزة، وذلك نتيجة لتعليق العمل في محطة الكهرباء المحلية الوحيدة، مما سيسفر عن انقطاع امدادات الكهرباء لقطاع غزة لمدة 18 ساعة في اليوم بدلاً من 16 ساعة.

وامدادات الكهرباء تصل إلى قطاع غزة من ستة خطوط رئيسية تأتى من إسرائيل ومصر، وفي الإطار ذاته صرح محمد ثابت، المتحدث باسم رئيس شركة الكهرباء، قائلاً: " نحاول توفير الكهرباء لسكان القطاع لمدة لا تقل عن أربع ساعات يومياً، ولكن ساعات الفصل قد تتجاوز 16 ساعة، بسبب العجز الكبير".

ونوهت بعض الجهات إلى أن هيئة الطاقة في غزة لم تعلن عن سبب تعليق العمل في المحطة، لكن مصدر في الهيئة، صرح بأن سبب إيقاف العمل يرجع إلى نقص الوقود، ففي الماضي توقف العمل في المحطة لأسباب مختلفة كالأعطال الميكانيكية أو قرارات من السلطات في غزة.

ووفقاً لبيانات السلطات الفلسطينية، قد بلغ معدل الاستهلاك اليومي لقطاع غزة لـ 600 ميجاواط، في حين أن محطة توزيع الكهرباء في غزة تنتج حوالى 120 ميجاواط، يومياً وتزودها إسرائيل بكمية مماثلة وكذلك مصر بـ 20 ميجاواط.

وكانت إدارة "ترامب" تسعى الشهر الماضي لجمع مبلغ مالي يصل لمليار دولار من دول الخليج بهدف تعزيز مشاريع التنمية الاقتصادية في قطاع غزة، وتم اقتراح عدة حلول لحل أزمة الطاقة في القطاع، جاء على رأسها إنشاء محطة كهرباء في شمال سيناء لخدمة القطاع و إنشاء خلايا للطاقة الشمسية في مدينة العريش المصرية.