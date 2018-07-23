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جبهة شباب الصحفيين: موظف بالسفارة الأمريكية يجمع معلومات عن النوبة والمسيحيين

الإثنين 23/يوليه/2018 - 08:14 م
جبهة شباب الصحفيين: موظف بالسفارة الأمريكية يجمع معلومات عن النوبة والمسيحيين
هيثم طوالة
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كشفت جبهة شباب الصحفيين عن مفاجأة من العيار الثقيل تثير الشك والريبة حيث يقوم موظف في السفارة الأمريكية بجمع معلومات عن النوبة والأخوة المسيحيين والمنظمات التي تحتاج إلى تمويل حيث تحول من موظف إلى حلقة وصل مع هذه المنظمات.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم: إن هناك تساؤلات مشروعة ما السر الغامض وراء جمع هذه المعلومات، وما الهدف منها ولصالح من، ولماذا في هذا التوقيت، وماهو دورة الفاعل والآلية التي يستخدمها في التواصل مع منظمات المجتمع المدني والاهتمام بقضايا الأقليات والنوبيين، فهل سنجد إجابات عند الموظف الذي ترك مقتضيات وظيفته وتفرغ لأمور ليس لة علاقة بها من قريب أو بعيد.

وأضاف "طوالة"، "هل يعلم سيادة الموظف قضايا التمويل الأجنبي والموقف القانوني للمتهمين فيها، وهل يعلم ان عدد كبير من هذه المنظمات الوهمية تنفذ أجندات خارجية لأجهزة استخبارات أجنبية هدفها تشويه صورة مصر ونشر الأكاذيب وإثارة الفتن ونشر الفوضى في البلاد بتقارير مفبركة عن الأوضاع المستقرة في مصرنا الغالية، وان هناك منظمات تخضع للتحقيقات وأخرى في ساحات المحاكم".
المزيد عن: هيثم طوالة جبهة شباب الصحفيين تقارير مفبركة السفارة الأمريكية أخبار مصر
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